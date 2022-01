A Magyar Közút arra kér minden autóst, ha nincs szükség vagy lehetőség a segítségnyújtásra, nem akarnak egy újabb baleset résztvevői lenni és nem szeretnének feleslegesen dugóban ülni, ne bámészkodjanak vezetés közben sem, főleg ne a gyorsforgalmi utakon, közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya. Azt mondták, gyakran előfordul, hogy a gyorsforgalmi úton, ha az egyik pályaoldalon baleset történik, a másik oldalon is lelassul a forgalom a bámészkodók miatt. Az így kialakult felesleges torlódások, balesetveszélyesek, rendszeresen okoznak koccanásokat. A hasonló torlódások és ebből kialakult balesetek elkerüléséért a szakemberek arra kérik az autósokat, ha nincs szükség vagy lehetőség segítségnyújtásra, akkor csak az útra és a vezetésre koncentráljanak. Tartsanak megfelelő követési távolságot, hogy váratlan helyzetben is időben meg tudjanak állni, mindig a kihelyezett jelzéseknek, az aktuális forgalmi, út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek. A bámészkodás veszélyeiről a társaság filmet is közzétett a videó megosztón.