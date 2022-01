Az ítélet szerint a férfi az egyik fiú távoli rokona. Közös focizás után rábeszélte a gyereket, hogy aludjon nála. A kisfiú elhívta az egyik barátját is, akivel korábban már aludtak ott. Mindkét gyermek engedélyt kért az édesanyjától, hogy az illetőnél töltsék az éjszakát. Vacsora után a férfi bezárta az ajtót és eltette a kulcsot. A fiúknak mondta, addig nem mennek sehova, amíg egymással szexuális kapcsolatba nem kerülnek. A gyerekek sírni kezdtek, egyikük a hálószobába szaladt, hogy az ablakon át kimeneküljön, de az ablak zárva volt. Közben a férfi a másik gyereket a karjánál fogva bevonszolta a hálószobába, és a síró kisfiúkat utasította, hogy vetkőzzenek le és feküdjenek az ágyra. A férfi is levetkőzött, majd a gyerekeket molesztálta szexuálisan, és őket is erre kérte. Megfenyegette őket, hogy a történtekről ne beszéljenek senkinek, majd egy másik szobába ment aludni. Éjszaka visszament a gyerekek szobájába, és az egyiküket ismét molesztálta. Kora reggel a kisfiúk a nyitott bejárati ajtón elmenekültek.

A Veszprémi Törvényszék a férfit többrendbeli szexuális erőszak és többrendbeli személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amellyel 18 évesnél fiatalabbak nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógy­kezelését végezné. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a férfi és védője felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint az egyik gyereknél fizikai erőszakot is alkalmazott, ami súlyosabban büntetendő, a kiszabott szabadságvesztés indokolatlanul enyhe. A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények aggasztóan gyakoriak, ezért az elkövetőt szigorúbban kell felelősségre vonni. A férfi rokoni helyzetét kihasználva visszaélt a gyermekek és szüleik bizalmával. A kisfiúk egy bezárt lakásban, éjszaka segítségre nem számíthattak, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. A férfi a szexuális molesztálással veszélyeztette a gyerekek személyiségfejlődését.

Az ügyben másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt.