Pápán és térségében tizenhat alkalommal riasztották a viharos szél okozta károk miatt a pápai hivatásos tűzoltókat vasárnap. Jellemzően fák dőltek rá útra, vagy épületet veszélyeztettek. A letört ágakat és a kidőlt fákat motoros láncfűrésszel darabolták fel a tűzoltók Pápa, Pápakovácsi, Egyházaskesző és Farkasgyepű térségében. A viharos erejű légmozgás számos ingatlan tetejét is megbontotta Pápán, cserepek és bádogfedés lazult meg, ezeket a tűzoltók eltávolították, ahol pedig lehetett, ott biztonságosan rögzítették. Nyárádon egy ház tűzfalát is kidöntötte a szél, az épület lakhatatlanná vált. Lakóját, aki nem sérült meg, lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonoknál helyezték el. Pápán egy Korvin utcai lakóház kéményét a szél ledöntötte, a törmelék beszakította a tetőt. Az egység visszabontotta a veszélyes részt.

Forrás: Pápa HTP

Veszprémben és környékén huszonegy alkalommal riasztották a megyeszékhely hivatásos egységeit és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot. Herenden, ahol egy reklámtáblát döntött meg a szél, a helyi önkéntes egység is segítette a munkálatokat. Három fa is személyautóra dőlt Veszprémben, egyikben sem sérült meg senki. Kilenc épület tetejét kezdte meg a szél, Berhidán az iskola tetőzetét sem kímélte. Szigetelés és napelem sem tudott ellenállni a heves széllökéseknek, a veszélyes elemeket visszabontották a tűzoltók. Lámpaoszlopot is megdöntött a szél az egyik töltőállomásnál, és egy építési területet körülvevő kerítést is megszaggatott. Öt esetben kellett veszélyesen megdőlt fát eltávolítani. Egyik helyszínen személyi sérülés történt. Este fél nyolcig valamennyi veszprémi egység úton volt.

Ajkán és a környező településeken öt megdőlt fához, lehasadt faághoz vonultak az ajkai hivatásos egységek. Devecserben két megdőlt fa feldarabolásában a helyi önkéntesek segítették munkájukat. Ajkán két villanyoszlop is megdőlt és egy esetben pedig egy épület bádoglemez borítása nem tudott ellenállni a heves széllökéseknek.

Balatonfűzfő hivatásos egysége tíz beavatkozást végzett. Balatonalmádiban, Felsőörsön, Balatonkenesén, Királyszentistvánon és Balatonakarattyán is kidőlt fákhoz és meglazult cserepekhez riasztották őket. Két esetben megdőlt villanyoszlop adott munkát, egy helyszínen egy termetes fa dőlt egy villanyvezetékre, három településen pedig tetőcserepeket vitt magával a szél.

Délután a pétfürdői hivatásos tűzoltólaktanyában kétszer szólalt meg a riasztási hang. Berhidán egy családi házon lazította meg a cserepeket a szél, Jásdon pedig villanyvezetékre dőlt egy fa.

A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók Tapolca és Kisapáti között az útra dőlt fát daraboltak fel.

Négy vonulást igénylő esete volt a zirci önkormányzati tűzoltóknak tegnap. Mindegyik esetben kidőlt fákat kellett feldarabolniuk, ebből háromszor a 82-es főút forgalmát akadályozták a növények, Lókúton pedig a gyalogosokra volt veszélyes a megdőlt fa.

Három kidőlt fa adott munkát a balatonfüredi önkormányzati egységnek. Balatonfüreden egy Mogyoró utcai ingatlan tetején lévő bitumenzsindelyt bontotta meg a szél, Királyszentistvánon pedig egy megdőlt villanyoszlop veszélyeztette a forgalmat.

A sümegi temetőben egy fűzfa egy síremlékre dőlt, ezt a helyi önkormányzati tűzoltók darabolták fel, miközben tartalék egységükkel Zalameggyesen egy útra dőlt fát távolítottak el. Dabroncon ugyancsak egy úttestre dőlt fa adott munkát a sümegi önkormányzati egységnek.