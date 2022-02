A templom az ajkai Jézus Szíve Plébániához tartozik. Bakos Frigyes római katolikus esperes megkeresésünkre vasárnap reggel arról beszélt, hogy a tűzről szombaton este azonnal értesítette a veszprémi érseket, aki a helyszínre ment, és az oltás végégig ott is tartózkodott. Az esperes tudomása szerint a tüzet egy futár vette észre, aki értesített a tűzoltókat, melyről ő szombat este 20 óra körül a kántortól értesült, és természetesen azonnal odamentek. Az esperes szerint a kárt még megbecsülni sem lehet, az épület műemlék, és a toronyban lévő három harang szerencsére megmaradt. Arról, hogy mitől keletkezhetett a tűz, elképzelése sincs. Az épületbe nem lehet bemenni, így azt sem lehet tudni, hogy ott milyen károk keletkeztek. A vasárnapi szentmisét a szemben lévő Szent Imre Ifjúsági Házban tartja meg. Arról is beszélt, hogy hétfőn nyit külön bankszámlát, hogy aki teheti, így is segítse majd a helyreállítást.