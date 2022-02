Letarolta hazánkat az Észak-Európában Malik névre keresztelt ciklon, ami hatalmas szélviharral csapott le Veszprém megyére is.

A szóvivő elmondta, Pápán és térségében tizenhatszor riasztották a tűzoltókat a viharos szél miatt. Fák dőltek az útra, vagy épületet veszélyeztettek. A letört ágakat és a kidőlt fákat motoros láncfűrésszel darabolták fel a tűzoltók Pápa, Pápakovácsi, Egyházaskesző és Farkasgyepű térségében.

Sok ház tetejét is megbontotta a vihar, Pápán cserepek és bádogfedés lazult meg, ezeket a tűzoltók eltávolították, ahol lehetett, rögzítették. Nyárádon egy ház tűzfalát döntötte ki a szél, az épület lakhatatlan lett. Lakóját, aki nem sérült meg, rokonoknál helyezték el. Pápán egy Korvin utcai lakóház kéményét döntötte le a szél, a törmelék beszakította a tetőt. Az egység visszabontotta a veszélyes részt.

Veszprémben és környékén huszonegy riasztás érkezett a megyeszékhely hivatásos egységeihez és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálathoz. Herenden, ahol egy reklámtáblát döntött meg a szél, a helyi önkéntes egység is segítette a munkálatokat. Három fa dőlt személyautóra Veszprémben, egyikben sem sérült meg senki, összesen kilenc épület tetejét kezdte meg a vihar. Berhidán az iskola teteje rongálódott meg, egy házon meglazultak a cserepek, Jásdon villanyvezetékre dőlt egy fa. Ajkán és környékén is megdőlt fák, lehasadt faágak adtak munkát a helyi egységeknek. Devecserben megdőlt fák feldarabolásában a helyi önkéntesek segítettek. Ajkán villanyoszlopok is megdőltek a szél miatt, és megbontotta több ház bádoglemez borítását.

Balatonfűzfő egysége Balatonalmádiban, Felsőörsön, Balatonkenesén, Királyszentistvánon és Balatonakarattyán kidőlt fákhoz, meglazult cserepekhez vonult. Nekik is adott munkát megdőlt villanyoszlop, villanyvezetékre dőlt fa, több helyen tetőcserepeket vitt a szél.

A badacsonytomaji tűzoltók Tapolca és Kisapáti között az útra dőlt fákat daraboltak fel. Ezt végezték a zirci tűzoltók a 82-es számú főúton, Lókúton megdőlt fa gyalogosokat veszélyeztetett. A sümegi temetőben egy fűzfa egy síremlékre dőlt, ezt a helyi önkormányzati tűzoltók darabolták fel, miközben tartalék egységükkel Zalameggyesen egy útra dőlt fát távolítottak el. Dabroncon ugyancsak egy úttestre dőlt fa adott munkát a sümegi önkormányzati egységnek.

A balatonfüredi tűzoltók közösségi oldaláról kiderült, egy ház bitumenzsindelyét bontotta meg a szél, amit alpintechnikával, kézi erővel eltávolítottak.

Királyszentistvánon megdőlt villanyoszlop veszélyeztette a forgalmat.

Tihanyban kidőlt fákat láncfűrésszel és kézi erővel távolítottak el az útról és a kerékpársávról. Csopakon egy távközlési kötődoboz eldőlt, amit kordonnal elkerítettek.

A szóvivő kiemelte, a viharos szél töltőállomásnál lámpaoszlopot is megdöntött, egy építési területnél megszaggatta a kerítést. Információnk szerint tönkretette a fóliasátrakat, és több helyen a rendezvények helyszínét is. Nagyon erős szél tombolt a Kab-hegyen és Balatonaligán, ereje mindkét helyen meghaladta a száz kilométert. A tó felett, az északi partnál látványos vízfüggöny alakult ki, a déli partnál összetörte és felhalmozta a szél a jeget.