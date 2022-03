A Pápai Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette és zaklatás vétsége miatt emelt vádat egy 34 éves helybeli férfival szemben, aki a vele szerelmi kapcsolatban álló tizenhét éves sértettről pornográf tartalmú videófelvételt készített és azt a számítógépén tárolta, majd miután a lány szakított vele, kapcsolatukat fel akarta éleszteni és ezért telefonon és személyesen is számos alkalommal kereste. A vádirat szerint az elkövető 2019 tavaszán létesített kapcsolatot a nála tizenöt évvel fiatalabb kiskorúval, melynek során a lánnyal folytatott szexuális cselekményről, annak tudta és beleegyezése nélkül felvételt készített és azt a számítógépén tárolta.

A lány végül 2020 elején szakított a férfival, aki ebbe nem nyugodott bele, és a kapcsolat helyreállítására törekedett. Ennek érdekében közel egy éven keresztül a sértett határozott kérése, felszólítása ellenére hívogatta a lányt, SMS-eket és mobilalkalmazáson keresztüli üzeneteket küldött neki, a hívásokat gyakran az éjszakai órákban kezdeményezve. Ezen túl többször megjelent a sértett lakóhelyénél, és ezt a lány tudomására is hozta, továbbá szórakozóhelyeken is igyekezett vele kapcsolatba lépni.

Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben, továbbá arra is indítványt tett, hogy a bíróság a férfit tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében kiskorú nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezé, vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna, asztali számítógépét pedig kobozza el.