A biztonságos közlekedés érdekében Máté Alexandra megyei rendőrségi szóvivő javasolta, az első út előtt ellenőrizzék a motorosok a gumiabroncsnyomást, az olaj- és hűtőfolyadékszintet, a lánc feszességét, kenését, a teleszkópok szimmeringjeit, a fékeket és a lámpákat. Aki nem ért hozzá, vigye a járművet szakemberhez.

Nagyon fontos a jó minőségű, lehetőség szerint feltűnő színű, fényvisszaverővel ellátott védőfelszerelés, mert csak a protektoros ruházat, illetve a bukósisak és a motoroskesztyű védheti meg az embert esésnél, ütközésnél. Az aszfalt a kora tavaszi időben még hideg, így a gumik tapadása nem ideális, főleg a kanyarokban legyenek nagyon óvatosak, és számoljanak a megnövekedett féktávolsággal.

A szezon kezdetén minden közlekedésben részt vevő újdonságként tekint a motorosokra, ezért legyenek a szokottnál is előzékenyebbek, előrelátóbbak, hogy a biztonság érdekében jó legyen a kapcsolat autósok és motorosok között.

Motorosok arról is beszéltek, hogy nagyon fontos a megfelelő méretű sisak, mert csak akkor védi meg a motorost, adott esetben. Viseljünk jó minőségű motoroskesztyűt, mert például egy elesésnél csontig nyúzhatja le a bőrt az ember kezéről az aszfalt. Motorozásnál alapvető a jó szemüveg is, vagy a bukósisakkal egybeépített plexi, ami nem csak a látást segíti, hanem véd a bogaraktól, portól is. Lényeges a jól záródó ruházat, stabil sál, mert így nem tud például méh vagy darázs az ember nyakához repülni, ami nagyon balesetveszélyes lehet.

Tapasztalt motorosok azt is javasolták, hogy az első út előtt guruljunk több kört egy tanpályán vagy egy üres parkolóban, mert akármilyen jó motoros is valaki, ősz óta kiesett a gyakorlatból.