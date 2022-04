-Aztán az udvaron szörnyű látvány tárult elénk, a várandós nő sírva, kiabálta, segítsenek! Kezében tartotta megszúrt édesanyját, és körülöttük minden csupa vér volt, idézi tovább a szörnyű estét Kissné. Aztán arra emlékszik, hogy megérkeztek a rendőrök, és sokáig tartott a helyszínelés. Az asszony elmondta azt is, hogy néhány éve is megszúrta a férfi a feleségét, amit akkor túlélt a nő, aki nem látott rendesen. Sajnos ezúttal nem így végződött az eset.

Kiss Imréné: Borzalmas, ami történt Fotó: Kovács Erika

Kissné elmondása szerint a házból többször szűrődött ki veszekedés, de mostanában csönd volt. A férfi lábait amputálták, és nem szokott kijárni az udvarra. A várandós nő is a szüleivel lakott, akit most a párja támogat, segít. Amikor húsvét vasárnap ott jártunk, nem voltak otthon, Kissné úgy mondta, nemrég mentek el együtt. Az udvaron lehetett még látni a vérnyomokat, és a helyszínelés nyomait is.