A vádirat szerint a két pár 2021. november 19-én találkozott az egyik veszprémi idősek otthonában lakó, délutáni sétáját végző, jól öltözött 82 éves férfival, akit megszólítottak, s hogy a bizalmába férkőzve pénzt csaljanak ki tőle, beszélgetni kezdtek vele - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

A beszélgetés során barátságosnak mutatkoztak, egy táska zoknit adtak ajándékba, majd valótlan okokra hivatkozással panaszkodni kezdtek az anyagi helyzetükre, megsajnáltatták magukat, és elmondták, hogy a hazautazásukhoz pénzre, ajándékozáshoz pedig különböző műszaki cikkekre lenne szükségük.

Megígérték, hogy ha segítene nekik az idős férfi, azt visszafizetik neki, amely persze nem állt szándékukban. A sértett bizalmába fogadta a vádlottakat, akik a jóhiszeműségét kihasználva megkérték, hogy egy bankjegyautomatából vegyen ki nekik pénzt a számlájáról, illetve egy műszaki áruházba is elvitték, ahol a férfi bankkártyájával 235 000 forint értékű kávéfőző gépet vásároltak maguknak. A csapat másnap is visszament a sértetthez, ez alkalommal is készpénzt és egy televízió megvásárlást kérve tőle, amit a sértett teljesített is.

A gyanúsítottak november 21-én is folytatták volna a sértett megkárosítását, ám ekkorra annak rokonai révén a Veszprémi Rendőrkapitányság már tudomást szerzett a csalásról, és előbb az egyik, majd később a másik párt is őrizetbe vették.

A 29 és 33 éves nők, valamint a 32 és 34 éves férfiak a csalással összesen 1 325 000 forint kárt okoztak az idős embernek, amelyet a büntetőeljárás alatt megtérítettek a számára.

A csalás súlyosabban büntethető abban az esetben, ha azt idős, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

Az ügyészség a vádlottakkal szemben vádiratában börtönbüntetés valamint pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróság felé.