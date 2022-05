A hat hivatásos tűzoltó-parancsnokság mellett négy önkormányzati tűzoltóság, és 15 önkéntes tűzoltó egyesület is fogadja az érdeklődőket Veszprém megyénkben, közölték. Azt mondták, az elmúlt években a járvány miatt nem tudták fogadni a gyerekeket, akik most újra megismerkedhetnek a tűzoltók izgalmas életével. Gyereknapon a tűzoltók több próbariasztást is tartanak, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők.

A tűzoltólaktanyák ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatóak május 29-én, vasárnap 10 órától 16 óráig. A részletekről és a tűzoltóságokról a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni.