A koronavírus-járvány miatt az összbírói értekezletet személyesen tavaly és tavalyelőtt sem tudták megtartani, idén azonban lehetőség nyílt erre a Veszprémi Törvényszéken. A rendezvényen rendhagyó módon a teljes bírói kar előtt tett esküt Kapitány Attila és Szabó Viktor: a két bírósági titkárt május elsejétől nevezte ki határozott időre bíróvá Áder János köztársasági elnök.

Csillám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese értékelésében hangsúlyozta, a Veszprémi Törvényszéken és bíróságain megalapozott, időszerű és tisztességes ítélkezés folyik. Hozzátette, a megye bíróságain a beérkezett ügyeknél (több mint harmincezer) többet oldottak meg, így csökkent az ügyhátralék, amely a tavaly december 31-i adatok szerint 4536. Miközben országos átlagban csökkent a beérkezett ügyek száma tavaly az előző évekhez képest, Veszprém megyében emelkedett ez az adat. Kiemelte, az OBH egyik kezdeményezése azt segíti, hogy a két éven túli ügyek száma csökkenjen az országban. Veszprém megyében országosan is kiemelkedő mértékben, 36 százalékkal mérséklődött ezeknek az ügyeknek a száma. Az ítélkezés megalapozottságát megmutatják azok a statisztikai adatok, hogy hány ügy fejeződött be első fokon. Veszprém megye bíróságai ebben a tekintetben is jól teljesítettek: a járásbíróságokon polgári ügyszakban az ügyek 92,4 százaléka elsőfokon jogerőre emelkedett. Az elnökhelyettes arról is beszélt, tavaly a járvány miatt csaknem kétszeresére, csaknem 1600-ra emelkedett a távmeghallgatások száma. Csillám Katalin kitért arra is, az elmúlt időszak eredményei közé tartozik, hogy megkezdte működését Balatonfüreden a Veszprémi Járásbíróság kirendeltsége Balatonfüredi Törvénykezési Hely néven.

Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke köszönetet mondott az Országos Bírósági Hivatalnak az együttműködésért. Kiemelte, az ügyfélbarát szolgáltatásokat – ügyféltámogatás, ügyfélsegítés – az elvártnál is szélesebb körben alkalmazzák, tavaly több mint ezren vették igénybe. Elmondta, a Balatonfüredi Törvénykezési Hely nagy segítséget jelent a térségben lakó állampolgároknak, hiszen helyben tudják intézni ügyeiket. A törvénykezési hely egyelőre ideiglenes helyen működik, a végleges helyszín épülete idén év végére, jövő év elejére készül el. Hozzátette, a törvénykezési helyre idén már 70 polgári peres ügy, valamint tíz magánvádas és 27 szabálysértési ügy érkezett, utóbbiak többségét már be is fejezték. Az elnök elmondta azt is, a törvényszék folytatta a megyei bíróságtörténeti feltárást: elkészült a Balatonfüredi Járásbíróság történetét feldolgozó könyv, míg idén a Zirci Járásbíróság múltját bemutató kötet megjelentését tervezik.

Veszprém megye bíróságain idén 81 bíró dolgozik, a bírósági dolgozók összlétszáma 350.