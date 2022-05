Veszprém megye 25 helyszínén várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és kísérőiket a gyereknapon. A hat hivatásos tűzoltó-parancsnokság mellett négy önkormányzati tűzoltóság és 15 önkéntes tűzoltó egyesület is fogadja az érdeklődőket Veszprém megyében, közölték a szervezők.

Azt mondták, az elmúlt években a járvány miatt nem tudták fogadni a gyerekeket, akik most újra személyesen megismerkedhetnek a tűzoltók izgalmas életével. Gyereknapon az apróságok kedvéért több próbariasztást is tartanak, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők, és megtekinthetik azt is, amikor egy autóroncsot vágnak szét feszítővágóval, amire sajnos gyakran van szükség baleseteknél.

A tűzoltólaktanyák ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók május 29-én, vasárnap 10 órától 16 óráig. A részletekről és a tűzoltóságokról a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni.

Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivő azt mondta, körülbelül ezren keresték fel a tűzoltóságokat vasárnap délig.