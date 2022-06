Két másik társa elmerült - mondta el neve mellőzésével egy balatoni horgász. Arról is beszélt: az egész borzalmas eset néhány perc alatt történhetett szombaton. A férfi párjával együtt ment ki a csónakkal a Balatonvilágos előtti vízre, a parttól úgy 450 méterre. A horgász a vizet, a kapást figyelte, körülöttük a szokásos balatoni forgalom volt: az emberek fürdőztek, úsztak, jöttek-mentek a vitorlások, a SUP deszkások, amikor egyszer csak hallotta, segítségért kiáltanak. Látta, hogy több csónakból is vízbe ugrottak a horgászok tőlük úgy 300 méterre, és arra is figyelmes lett, hogy nagyon gyorsan úszik valaki kifelé, miközben segítségért kiált.

A horgász, odasietett hozzá, és párjával együtt a csónakba segítette a teljesen kimerült fiatalembert.

A férfi úgy tudja, hogy a három fiatal a Balatonnál dolgozik, és munka után rendszerint fürdőztek a tóban, ahogy ezúttal is történt. Egy szörfre hasalva mentek a vízen, beszélgettek, aztán az esti parti szél kicsit fodrozta az amúgy tükörsima tavat, és deszkával együtt elsodorta őket távolabbra. A szörf közben kicsúszott alóluk, amikor két fiatal ismeretlen okból elmerült, a harmadik pedig úszva menekült kifelé, a deszkát egy vitorlás vitte partra. A horgász, akit nagyon megviseltek a történtek, arról is beszélt, hogy azonnal többen és nagy erőkkel keresni kezdték az eltűnt fiatalokat.