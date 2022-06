Az eljárás adatai szerint a Pápai Rendőrkapitányság nyomozói 2021. július 3-án délután egy összehangolt bűnügyi akció keretében tetten értek egy 42 éves pápateszéri lakost, aki kábítószert vett át Pápán, a vasútállomás közelében egy 30 éves győri férfitól - írja a police.hu.

A rendőrök mindkét embert elfogták, előállították, majd - őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként kihallgatták őket kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A győri férfi autójában, valamint a pápateszéri lakos otthonában megtartott kutatás során kábítószergyanús anyagokat találtak és foglaltak le a nyomozók.

Az elrendelt büntetőeljárásban megállapították, hogy a 42 éves férfi 2021-ben többnyire anyagi ellenszolgáltatásért, de esetenként ellenszolgáltatás nélkül is több alkalommal adott át kábítószert falubeli és pápai ismerőseinek, illetve közülük egy 17 éves pápateszéri fiatalembert be is vont a kábítószer terjesztésébe. A fiatalkorút rávette arra, hogy néhány ezer forintért cserébe vigye el az alufóliába csomagolt tiltott szert egy helybeli nőnek, majd a kapott vételárat vigye vissza neki. A 17 éves fiút a rendőrök 2021. június 14-én kihallgatták gyanúsítottként kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt. A nyomozók felderítették a 42 éves terjesztő felsőbb kapcsolatát, egy 43 éves pápai férfit, akitől több alkalommal vásárolt kábítószert. Az egyenruhások a pápai terjesztőt 2022. január 11-én elfogták, kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vették.

A nyomozás során beszerzett igazságügyi szakértői vélemények szerint mind a négy férfi fogyasztott is kábítószert. Rajtuk kívül a rendőrök további tizenhat pápai, győri és Pápa-környéki embert hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt, valamint egy 22 éves nagyacsádi nő ellen pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is eljárást indítottak, mert a 42 éves pápateszéri férfi az ő bankszámlájára utalta a 30 éves győri lakostól vásárolt kábítószer vételárát.

A húsz gyanúsított ellen folytatott nyomozás vizsgálati szakaszában a Pápai Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.