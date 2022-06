A jogerős ítélet lényege szerint a kiskorú sértettől egy alkalmi ismeretséget követően az ügy másik terheltje kérte el a mobiltelefonját, aki azonban azt nem akarta átadni - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség. Az illető erre fenyegetően közölte, hogy a fiú ne idegesítse fel, mert kés van nála, egyébként pedig bokszolják le a dolgot. A férfit ekkor a társaságában lévő ismerősének ugyan sikerült lecsillapítania, de a kiskorú a fenyegetéstől tartva, mégis átadta neki a készüléket.

A sértett vissza akarta szerezni a telefont, ezért egy, a társaságában lévő fiúval együtt az elkövető és ismerőse után indult, akiket egy buszmegállóban értek utol. A férfi azonban kést vett elő, és közölte, hogy nem fél a börtöntől, és nem is adja vissza a készüléket. A sértett erre ideiglenesen elállt a kéréstől, majd mindannyian visszaindultak a település központja felé, hogy a másik vádlottat megkeressék.

Miután találkoztak vele, a sértett a 22 éves férfi jelenlétében is próbálta visszakérni a készüléket, ám a telefont fenyegetéssel megszerző, idősebb elkövető a korábbi fenyegetését nyomatékosítva, újra elővette és megmutatta a kését. Erre a társa is odalépett a sértetthez, és kérdőre vonta, hogy mi a problémája, majd azt állítva, hogy nála is kés van, azzal fenyegette a fiút, hogy meg fogja szúrni, „kicsapja a kést, nem érdekli semmi és senki”.

Az elsőfokú bíróság az ítéletében mindkét vádlottat felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettében mondta ki bűnösnek, azonban a társa érdekében fenyegetést alkalmazó fiatalabb férfit csak, mint bűnsegédet ítélte el, és két év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki vele szemben, valamint két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ügyész a döntés ellen súlyosítás végett fellebbezett, melyet a Veszprém Megyei Főügyészség másodfokon eljáró ügyésze is fenntartott, és indítványozta, hogy a Veszprémi Törvényszék a vádlottat, mint társtettest mondja ki bűnösnek, büntetését pedig jelentősen súlyosítsa.

A másodfokú bíróság az ügyészség indítványával egyetértve megállapította, hogy a 22 éves elkövető a késsel történő fenyegetéssel maga is megvalósította a rablást, nem pusztán hozzájárult ahhoz, hogy azt társa elkövethesse, s ezért a vele szemben kiszabott börtönbüntetés és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tartamát egyaránt négy-négy évre emelte fel.

A telefonkészüléket fenyegetéssel megszerző vádlottal szemben az elsőfokú bíróság hat év fegyházbüntetést szabott ki, valamint hat évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet az elkövetővel szemben már elsőfokon jogerőre emelkedett.