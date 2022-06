Előkerült az egyik 17 éves fiú holtteste Balatonaligánál június 7-én, kedden reggel, az azonosítás folyamatban van, közölte megkeresésünkre Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

- Megvan a másik is holttest is, most találták meg a vízi rendőrök - tudtuk meg valamivel később Nagyvári Márk horgásztól. Márk elmondta azt is, hogy a fiúkat úgy 350 méterre a parttól találták meg kedden reggel, egyikre ő talált rá, annak a világosi szabad strandnak a közelében, ahol bementek fürdőzni szombaton. A horgász utalt rá, azóta voltak 70-80 centis hullámok is a tavon, és hogy nem sodródhattak beljebb, az lehet az oka, hogy megfoghatta őket a hínár. Mindkét fiatal arccal lefelé lebegett a vízen, holttestüket a balatonaligai partra vitték ki a vízi rendőrök. Információnk szerint a helyszínen több rendőr és mentőautó is tartózkodik. A horgász felidézte, szombaton a fiatalok segélykiáltására azonnal odament hozzájuk, mivel a közelben tartózkodott, de háromból két fiú pillanatok alatt elsüllyedt a vízben, és hiába ugrottak utánuk többen is, nem találták meg őket.

Beri Tamás, az egyik fiú szülőfaluja, Tornanádaska polgármestere megkeresésünkre azt mondta, az egész falu megdöbbent, és egy emberként gyászolja a fiatalembert, aki nagyon ügyes és szorgalmas kőműves hírében állt. Fiatal falubelijük nem akart segélyen, illetve kevés pénzért dolgozni, ezért ment el távolabb munkát vállalni, hogy így segítse a családját, ugyanis többen vannak testvérek. A polgármester arról is beszélt, hogy mindenben támogatja a családot, illetve a szülőket, amiben csak tudja. Felidézte, éppen a hivatalban voltak a szülők kedden reggel, amikor értesültek arról, hogy megtalálták fiuk holttestét a Balatonban, mire mindketten felzokogtak. - Erre a tragédiára nincsenek szavak - fogalmazott a polgármester.