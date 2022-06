A helyi Szent Anna Katolikus Óvoda Mókus csoportja vette birtokba a Pápai Rendőrkapitányság udvarát: a gyerekek beülhettek a rendőrautóba, felpróbálhatták a gázálarcot, a csapatszolgálati sisakot és a lövedékálló mellényt is, valamint kipróbálhatták, milyen érzés, ha bilincs csattan a csuklójukon.

Egy mágneses játék segítségével az is megtudhatták, hogy nemcsak gyalogosan, de görkorcsolyával és rollerrel is a járdán kell közlekedni. A legnagyobb sikere a rendőrrobotnak volt, akivel együtt tornáztak és táncoltak a picik, majd az udvar térkövén vidám aszfaltrajzokat készítettek. Végül az előállítóval ismerkedtek meg a gyerkőcök, ahol kipróbálhatták a fémkereső detektort is.