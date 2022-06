A rendőrség munkatársai június 28-án, kedden délelőtt várták, valamint június 29-én, szerdán 9 órától 14.30-ig várják Pápán, a Tisza utca 54. szám alatt található körzeti megbízotti irodában kialakított bűnmegelőzési információs ponton az érdeklődőket, akik számára hasznos prevenciós tanácsokkal szolgálnak. A személyre szóló tanácsok mellett különböző témájú bűnmegelőzési kiadványok közül is választhatnak az állampolgárok. A helyszínen kerékpár-regisztrációra is lehetőség nyílik, a bicikliket díjmentesen regisztrálják az országos BikeSafe rendszerbe. A Pápai Rendőrkapitányság toborzó csoportjának tagjai a rendezvény ideje alatt várják a rendőri hivatás iránt érdeklődőket is, akik számára a képzési lehetőségekről, valamint a jelentkezés feltételeiről adnak felvilágosítást.