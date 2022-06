A vádirat szerint a 24 éves férfi 2021. október 16-án a délutáni órákban a veszprémi piacon egy nő pulóverzsebéből lopta el a 74 ezer forintos mobiltelefonját az igazolványaival és a bankkártyájával együtt - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség. A sértett észrevette a telefon eltűnését, kérdőre is vonta a férfit, aki tagadta, hogy nála lenne a készülék. A sértett ismerőse ekkor felhívta a keresett telefont, melyet – miután a zsebében csörögni kezdett – a férfi visszaadott a tulajdonosának.

Még ezen a napon este az ittas állapotban lévő elkövető Veszprém belvárosában ököllel betörte egy lakás teraszának üvegét, cselekményével 145 ezer forint kárt okozva. Ezután a piachoz ment, ahol a járókelőket trágár szavakkal provokálta, és egy elektromos rollert dobott az emberek közé, mellyel sérülést, illetve anyagi kárt nem okozott, de magatartása a jelenlévőket megbotránkoztatta.

A férfi ekkor őrizetbe került, ám elengedték, majd pár hét múlva, november 6-án folytatta az ámokfutását. A hajnali órákban szintén ittasan két kirakatüveget is betört a belvárosban, az egyiket kővel, a másikat italos üveggel dobta meg. Az okozott kár mindkét esetben meghaladta a 200 ezer forintot. A férfi egy harmadik üzlet fotocellás ajtaját is megrúgta, illetve próbálta feszegetni, de ebből kár nem származott.

A férfival szemben az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróság felé.

A bűnismétlés miatt a férfi az eljárás során letartóztatásba került, az ügyészség indítványozta a bíróságnak, hogy az ítélethozatalig maradjon letartóztatásban.