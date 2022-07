A nyomozás adatai szerint egy férfi 2022 júniusában öt balatonvilágosi és siófoki ingatlanba tört be, ahonnan műszaki cikkeket és élelmiszert lopott el, valamint két nyaralóba be is költözött, ahol vizet és elektromos áramot is használt - írja a sonline.

Az egyenruhások a helyszínen adatokat gyűjtöttek, így azonosították a feltételezett elkövetőt, akit június végén elfogtak és a siófoki rendőrkapitányságra állították elő.

A nyomozók az 50 éves férfit magánlaksértés és lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.