Személyi szabadság megsértése bűntett, kényszerítés bűntett, valamint zaklatás vétség és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás a Pápai Rendőrkapitányságon egy 39 éves helyi lakos ellen. A férfi 2021. november 12-én délután kulcsra zárta volt barátnője lakásának ajtaját azért, hogy megakadályozza a nő távozását, majd amikor a sértett az ajtó felé ment, ellökte őt. Ugyanekkor az elkövető fenyegetéssel megszerezte a nő telefonját, és a képernyőzár feloldókulcsát követelte tőle. A sértett azonban ezt megtagadta, ekkor a férfi dühében arcon ütötte őt, megrúgta és a falhoz szorította. A férfi másnap délután a bántalmazott nő egyik rokonát is megfenyegette azzal, hogy felgyújtja a lakását. A nyomozók megállapították továbbá azt is, hogy a gyanúsítottat a Pápai Járásbíróság és a Pápai Rendőrkapitányság is eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére 2021. november 13-án volán mögé ült.

A Pápai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek. - írja a police. hu oldal.