A vádirat szerint a 29 éves román állampolgárságú férfi tetőfedő munka elvégzésére adott fel hirdetést, melyben valótlanul egy ismert cég képviselőjének adta ki magát - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

A 83 éves sértett 2021 augusztusában a hirdetés alapján kereste meg a vádlottat, és bízva a cég hírnevében, írásban megállapodott vele, hogy a balatonfűzfői házának tetőszigetelési munkálatait elvégzi. Az elkövető anyagköltséggel együtt 2 millió forintot kért a teljes munkára, majd augusztus 10-én kora délelőtt négy alkalmazottjával meg is jelent az idős sértettnél.

A megállapodás szerinti munka a négy embernek több mint négy napig tartott volna, ehhez képest a munkások már aznap 16.00 órakor befejezték a tevekénységet, melynek során semmilyen szigetelést nem végeztek, mindössze részben lebontották a tetőt, majd visszarakták a cserepeket.

A nap folyamán a sértett jelezte, hogy nincs otthon a megállapodás szerinti teljes összeg, ezért a „főnök” segítőkészen el is vitte egy közeli városba, hogy készpénzt tudjon felvenni a számlájáról.

Az idős férfi ezek után kifizette a megállapodás szerinti teljes összeget, délután pedig a férfi és társai azzal, hogy végeztek, magukhoz vettek minden iratot, amely alkalmas lehetett volna az azonosításukra, így a megállapodást is, majd távoztak a helyszínről.

A megindult büntetőeljárás során a férfi megtérítette a sértett kárát.

Az ügyészség a hasonló bűncselekményért korábban már felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt és a felfüggesztés hatálya alatt álló elkövetővel szemben börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak azzal, hogy a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetés utólagos végrehajtását is rendelje el.