Az egyik jármű utánfutót is vontatott. A rendőrség teljes útlezárás mellett helyszínel, a forgalmat Tótvázsony és Barnag felé terelik. A műszaki mentést a veszprémi hivatásos tűzoltók végzik.

Baleset történt Nyárádon is, ahol feltehetően rosszul lett vezetés közben egy 58 éves férfi, aki az árokba hajtott, majd egy villanyoszlopnak ütközött. Őt könnyű sérüléssel szállították kórházba.

Öcs és Pula között négy hektáron égett a tarló, a lángok átterjedtek az erdőre is. Úgy tudjuk, a tűz betakarítás közben, eddig ismeretlen okból keletkezett. A veszprémi, ajkai, tótvázsonyi és zalahaláp-sáskai tűzoltók öt vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.

Lapunkat az eseményekről Máté Alexandra megyei rendőrségi és Márta Attila megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatta.