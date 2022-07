A büntetőeljárás adatai szerint tavaly nyáron információ merült fel arra vonatkozóan, hogy egy 21 éves Pápa környéki férfi nagyobb mennyiségű kábítószert birtokol otthonában - írja a police.hu. A rendőrség nyomozást rendelt el, mely során 2021. július 9-én kutatást tartottak a fiatalembernél. A nyomozók tasakokba kiadagolt fehér színű port és a porciózáshoz szükséges eszközöket találtak, amelyek a férfi tulajdonát képezték. Emellett növényi anyagmaradványokat is lefoglaltak, amiket a fiatalember 22 éves barátnője vásárolt. A nő ruházatának átvizsgálásakor további kábítószergyanús anyagok is előkerültek. A párt a rendőrök mintavétel céljából előállították a helyi egészségügyi intézménybe, majd a férfit – őrizetbe vétele mellett - kábítószer-kereskedelem bűntett, míg a nőt kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. Az eljárás alatt a lefoglalt kábítószergyanús anyagokról az igazságügyi szakértő megállapította, hogy azok kábítószernek minősülnek, valamint az is kiderült, hogy mindkét fiatal fogyasztott is kábítószert.

Forrás: rendőrség

A büntetőeljárásban kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt további négy pápai és egy szanyi fiatalt hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a szervezetében szintén kimutatható volt a kábítószer. Ők mindannyian az őrizetbe vett 22 éves férfitól vásárolták a kábítószert.

A hét gyanúsított ellen folytatott nyomozás vizsgálati szakaszában a Pápai Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.