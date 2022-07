A vádirat szerint az 59 éves elkövető 2019. év vége táján azzal kereste meg a rossz egészségügyi állapotban és anyagi helyzetben lévő ismerősét, hogy 3 millió forintért megvenné tőle a veszprémi ingatlanának ½ részét, amelynek valós értéke egyébként az adásvétel idején közel 17 millió forint lett volna. Kiszolgáltatott helyzetében a sértett belement az adásvételbe és 2020. január 9-én szerződést kötött a vádlottal. A vevő 500 000 forintot adott át neki, majd rávette, hogy a szerződéskötésnél eljáró ügyvéd előtt nyilatkozza azt, hogy a teljes vételárat megkapta, amely a sértett által aláírt szerződésbe így bele is került. A vádlott azzal hitegette a szorult helyzetben lévő sértettet, hogy a további 2,5 millió forintot havi részletekben fogja megfizetni, amely azonban nem történt meg. A tulajdoni hányadon a sértett testvérének elővásárlási joga állt fenn, azonban a vádlott a tulajdonszerzési akadályt egy a testvér nevében készített hamis elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat benyújtásával küszöbölte ki. A sértett testvére azonban nem írt alá ilyen nyilatkozatot, nem is tudott fivére adásvételi szándékról. Az adásvételi szerződés alapján a vádlott tulajdonjoga bejegyzésre került az ingatlannyilvántartásba, melynek révén a csaló férfi egy közel 17 millió forint értékű ingatlant szerzett meg mindössze 500 000 forintért. A nyomozó hatóság az ingatlant a büntetőeljárás során zár alá vette. Az ügyészség a csalás mellett közokirat-hamisítással is vádolt férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.