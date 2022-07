A vádirat szerint az elkövető az élettársával közösen nevelte két tinédzserkorú gyermekét az egyik Pápa környéki faluban - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

Kapcsolatuk azonban megromlott, és 2021 tavaszán a férfi ittasan, féltékenységből hangosan szidalmazta és bántalmazta is élettársát, miközben a gyermekeik otthon tartózkodtak. Két nappal később pedig szintén ittasan öngyilkosságot kísérelt meg, miközben hangosan kiabált, hogy megöli magát, s ennek a gyermekek is fültanúi voltak.

2021. május végén, miután élettársa elköltözött, fenyegetéssel akarta rávenni gyermekeit, hogy az édesanyjukkal fennállt kapcsolatának helyreállításában működjenek közre, máskülönben az idősebb testvérüket, az anyát és annak párját is megöleti.

Az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés kiszabását, valamint a közügyek gyakorlásától és minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől történő eltiltását indítványozta az elkövetőnek, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!