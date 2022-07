A vádlott 2019. szeptember 28-án délután egy kisbusszal közlekedett a 83-as számú főút Bakonyjákótól Farkasgyepű felé vezető szakaszán - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség. A kisbuszban rajta kívül nyolc 15 év alatti gyermek utazott, akikkel éppen egy sportversenyről tartottak hazafelé. A férfi 90-95 km/órás sebességgel haladva egy erős balra ívelő kanyart követően figyelmetlenségből átlépte a záróvonalat és áttért a szemközti sávba, ahol ekkor vele szemből, mintegy 70-80 méter távolságra szabályosan közlekedett egy személyautó, melyben három fiatal nő utazott. A vétlen autó sofőrjének az idő rövidsége miatt semmi esélye nem volt arra, hogy a másfél másodperccel későbbi ütközést bármely módon elkerülje.

A baleset következtében a szembejövő autó sofőrje a helyszínen, a mögötte helyet foglaló utas néhány nappal a kórházba szállítását követően életét veszítette. A jobb első ülésen utazó harmadik személy súlyos sérülésekkel túlélte a balesetet. A kisbusz utasai közül hat gyermek könnyebben sérült.

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó fogházbüntetés kiszabására és a járművezetéstől történő eltiltására tett indítványt a bűncselekmény elbírálására illetékes Pápai Járásbíróságnak.

Az elsőfokú bíróság a váddal egyezően állapította meg az elkövető bűnösségét, és ezért 2 év fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette, valamint 4 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

Az ügyész a vádlott terhére a kiszabott büntetés súlyosítása végett jelentett be fellebbezést, amelyet a Veszprém Megyei Főügyészség fenntartott. Indítványában kifejtette, hogy a vádlott több közlekedési szabályt is megsértett, és nagyfokú gondatlansága két sértett halálához vezetett, további egy sértett pedig nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, valamint a rábízott gyermekek közül is többen szenvedtek könnyebb sérüléseket, melyek miatt a vele szemben kiszabott büntetés eltúlzottan enyhe.

A Veszprémi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az ügyészség fellebbezésével, illetve másodfokú indítványával egyetértve a vádlott büntetését súlyosította és 2 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, valamint 5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

