A nyomozás eddigi adatai szerint a 44 éves veszprémi férfi 2021 decemberétől élt együtt élettársával és annak 11 éves kisfiával a nő veszprémi lakásában. A férfi nem dolgozott, ellenben rendszeresen italozott. 2022. augusztus 16-án a délutáni órákban a férfi ittasan kiabálni kezdett élettársával, pénzt követelt tőle, ám a nő nem adott neki, mire a férfi szidalmazni, becsmérelni kezdte. Az otthon lévő kisfiú kérte a férfit, hogy ne bántsa a kórházi kezelésből aznap hazabocsátott édesanyját, ám a férfi erre a gyermeket is ócsárolta, lábbal megrúgta, majd le is köpte. A nő másnap megkérte, hogy hagyja el a lakását, a férfi azonban közölte, ha lecserélné a zárat, akkor be fogja rúgni az ajtót. Következő nap este az anya és fia ismét arra értek haza, hogy a férfi ittas, és sértegeti őket. Ezután a gyanúsított két konyhakést vett magához, majd az élettársával folytatott szóváltást követően a két kést hegyével a nő felé tartva megindult feléje azzal, hogy most megöli. A gyermek ekkor értesítette a rendőrséget, mire a férfi letette a késeket, de tovább folytatta a sértettek szidalmazását. Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének illetve a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése érdekében indítványozta az őrizetbe vett férfi letartóztatását, melyet a Veszprémi Járásbíróság egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, ezért az nem végleges.