Elmondták például, ne adják át telefonjukat idegennek. Tegyék biztonságos helyre, így zsebbe, táskába a lakáskulcsot, a pénztárcát. Kerékpárral lehetőség szerint a kerékpárúton vagy a kerékpársávon közlekedjenek. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen pedig biciklijükről leszállva menjenek át, de előtte győződjenek meg a biztonságról. A rendőrök utaltak rá, bármilyen probléma esetén hívják az ingyenes 112-es segélyhívó számot. Különféle bemutatókat is tartottak, így megismerkedhettek a gyerekek Borssal, a rendőrkutyával, valamint Záporral és Utóddal, a szolgálati lovakkal is. A diákok megnézték a rendőrség eszközeit és autóit is. A program végén, a balesetek megelőzése érdekében, mindenki láthatóságot segítő ajándékokat kapott.