Hat gyereket és két felnőttet a rendőrők, másik két felnőttet pedig az egyre nagyobb füst miatt a tűzoltók hoztak ki az épületből. Mindannyian csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Köbli Miklós, Hajmáskér polgármestere is a helyszínen tartózkodik, aki azt mondta, több lakás is ég.

A hatóságok nagy erőkkel végzik a mentést, a helyszínen vannak a mentők, a rendőrség is, az embereket távolabbra küldik, hogy ne akadályozzák a munkát.

Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a tűz egy harmadik emeleti lakásban keletkezett, a negyedikről mentik a lakókat. Az oltásban a pétfürdői, balatonfűzfői és veszprémi tűzoltók vesznek részt a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

A helyszínen azt láttuk, hogy rendőrök hoznak ki gyerekeket az épületből, hatalmas a füst, és egy mentőhelikopter is érkezett. Az E.On munkatársai is a helyszínen vannak, elzárták a közműveket, gázt, villanyt.

Információnk szerint egy férfi, aki a szemközti épületből meglátta a tüzet, átrohant a házhoz, ahol valaki már berúgta a lakás ajtaját, és közös erővel húztak ki onnan egy lakót, aki a füsttől már járni sem tudott, négykézláb mászott az ajtó felé.

14.57 FRISS: Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől megtudtuk, a tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az épület 16 lakásból áll, amelyekből 19 embert menekítettek ki, volt olyan lakó, akit az erkélyről létrán hoztak le.

Információnk szerint a tüzet feltehetőleg dohányzás okozta.