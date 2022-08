A vádirat szerint a férfi tizenkét, zömében pápai és Pápa környéki sértettet, köztük egy oktatási intézményt is megkárosított, akiktől 75 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő összegben vett át pénzt a beszerelés díjaként, melyre azonban egyik esetben sem került sor. A vádlottnak már a szerződések szóban történt megkötésekor sem állt szándékában a teljesítés, amelyre egyébként lehetősége sem volt, megrendelőit pedig csak hitegette, illetve előfordult, hogy elérhetetlenné is vált a számukra. Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak, valamint a sértettek által előterjesztett polgári jogi igényt is megküldte elbírálásra.