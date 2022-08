A nyomozás jelenlegi adatai szerint a 75 éves férfi és párjának kapcsolata a férfi féltékenysége miatt megromlott és szakítottak, ám a férfi ebbe nem tudott belenyugodni - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

2022 júniusában észrevette, hogy a nő férfi szomszédjával beszélget a lakás előtti folyosón, ami nem tetszett neki, innentől kezdve rendszeresen próbált a nővel telefonon kapcsolatot létesíteni, napi szinten követte, gépkocsiból figyelte.

2022. július 15-én egy engedéllyel tartott gázriasztófegyvert vett magához, azzal ment a nőhöz és utalva a szomszédra, közölte, hogy megöli ezt a patkányt. Július 28-án ittasan ment autóval a volt párjához, emiatt útközben villanyoszlopnak is ütközött. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy felmenjen a nő lakásába, ahol egy engedély nélkül tartott maroklőfegyvert vett elő, saját halántékához emelte és előbb öngyilkossági szándékot közölt, majd ismét a szomszédot fenyegette megöléssel. Ezután elhagyta a lakást, ám a folyosón találkozott a szomszéddal, akit – miközben kinyírásával fenyegetőzött - megpróbált megütni, ám ittassága miatt elesett.

Az Ajkai Rendőrkapitányság őrizetbe vette a férfit és két rendbeli zaklatás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, a későbbiekben azonban további bűncselekmények megvalósulását is vizsgálni fogják.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése érdekében indítványozta, hogy a bíróság rendelje el a gyanúsított távoltartását a sértettektől, ami azt jelenti, hogy nem léphet velük kapcsolatba sem közvetve, sem közvetlenül és a sértettek lakásától is távol kell maradnia. A bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és a távoltartást négy hónap időtartamra elrendelte.