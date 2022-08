A Pápai Rendőrkapitányságon folytatott nyomozás eddigi adatai szerint a három, 47,45 és 48 éves férfi 2022. június végétől július 12-ig hét különböző pápai cég irodájába, vagy üzletébe tört be az ajtó befeszítése vagy ablaktörés útján, ahonnan két esetben a készpénzt tartalmazó lemezkazettával, egy esetben készpénzzel távoztak, négy esetben viszont – bár két alkalommal itt is felfeszítették vagy elvitték a lemezkazettát - nem tudtak elvinni értékeket. A zsákmány 100.000 Ft és 650.000 Ft közötti érték volt, de a rongálással is komoly, néhol 250.000 forintot is elérő kárt okoztak. Az ügyészség két gyanúsított esetében a bűnismétlés és a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében szükségesnek látta letartóztatásuk indítványozását, harmadik társuknál ugyanezen célokat a lakására korlátozódó bűnügyi felügyelet elrendelésével is biztosítottnak látta. A Veszprémi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve rendelte el egy hónapra a két férfi letartóztatását, társuk esetében pedig 4 hónap időtartamra a bűnügyi felügyeletet. A végzés még nem végleges.