A résztvevőket, s köztük külön ifjú Ruzsa Attila hozzátartozói Anda György ezredes, megbízott Veszprém megyei rendőrfőkapitány köszöntötte. Beszédében úgy fogalmazott, hogy Ruzsa Attila körzeti megbízott Szigliget és a környező települések lakói körében is megbecsült, elismert kolléga volt. – Szakmai tudása, a civil szervezetekkel folytatott együttműködése, az állampolgárokkal szemben tanúsított magatartása fiatal kora ellenére példaként szolgál a mai ifjak számára is. Szakmai sikereit tükrözi, hogy 2000 május elsején soron kívül törzsőrmesterré, majd 2001 június elsején, szintén soron kívül főtörzsőrmesterré léptették elő. Házasságából két gyermeke született. S napra pontosan, húsz éve elérkezett az a pillanat, amikor tragikus közlekedési balesetben elhunyt – mondta Anda György, majd a jelenlévők egyperces néma főhajtással emlékeztek a fiatalon elhunyt rendőrre. A szigligeti önkormányzat nevében Balassa Dániel polgármester üdvözölte az érdeklődőket, az érintetteknek pedig jó versenyzést kívánt. A folytatásban Tislér Zoltán, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársa, kutyakiképző koordinálta az ebek vetélkedését. Munkatársunk kérdésére elmondta, hogy Ruzsa Attilával együtt végzett a Dunakeszi Kutyavezető-képző Intézményben, majd a tragikus baleset után számos szigligeti emlékversenyen vett részt. Évek óta azonban már bíróként érkezik az eseményre. Hozzátette, a járőrkutyák és gazdáik mindig három fő feladatcsoportban mérik össze tudásukat.

Ez most is így történt, az ebek először az úgynevezett fegyelmező részt teljesítették, ahol a pórázon való mozgás és a szabadon követés tudományáról adtak tanúbizonyságot, majd következett a több szakaszból álló ügyességi és az őrző-védő gyakorlat.

A zsűri értékelése szerint a huszadik Ifjú Ruzsa Attila járőrkutya-emlékverseny győztese Frankó György törzszászlós (Tapolcai Rendőrkapitányság) lett, aki Frici nevű kutyájával érkezett Szigligetre. A második helyért járó serleget Takács Krisztián zászlós (Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság) és Zorró névre hallgató kutyája érdemelte ki, a harmadik helyen Takács Zoltán badacsonytomaji polgárőr végzett, ő a Kati nevű kutyussal teljesítette a feladatsort. A közönség díját is a győztes Frankó György törzszászlós kapta, a verseny idején, helyben leadott voksok alapján.