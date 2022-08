A Pápai Rendőrkapitányság a Házhoz megyünk elnevezésű országos bűnmegelőzési program keretében augusztus 26-án, Nagytevelen adta át a Pápai járás első kerékpáros szervizoszlopát. Az ünnepségen részt vett a Pápai Rendőrkapitányság vezetője, Regdon László rendőr ezredes, valamint Orbán Sándor, a település polgármestere is. A szervizoszlopot a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya vásárolta meg saját forrásból, a település pedig vállalta, hogy a létesítményt biztonságos, a kerékpárosok számára könnyen hozzáférhető helyen állítja fel, valamint gondoskodik annak további karbantartásáról – tájékoztatott a rendőrség. A biciklisek számára a szervizoszlopon elhelyezett eszközök (pumpa, nyomásmérő, különböző méretű és állítható villás- és imbuszkulcsok) lehetőséget biztosítanak egy gyorsjavítás elvégzésére.

Forrás: rendőrség

Az átadást követően a kétkerekűvel érkezőknek lehetőségük nyílt arra, hogy járműveiket regisztráltassák a BikeSafe országos nyilvántartó rendszerbe. A Police Coffee program keretében pedig a rendőrségi standot felkeresők egy kávé elfogyasztása mellett személyre szóló prevenciós tanácsokat kaptak a rendőrség munkatársaitól, és különböző témájú bűnmegelőzési kiadványok közül is választhattak. Az érdeklődők továbbá beülhettek a szolgálati gépkocsiba is, ezenkívül kipróbálhatták a lézerpisztolyt, valamint megtekinthették a rendőrség által használt fegyvereket, a gyerekek pedig bűnmegelőzési témájú feladványokat oldhattak meg, és közlekedési játékokkal is játszhattak.