A Balatonfüredi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás eddigi adatai szerint az 55 éves férfi 2022. augusztus 23-án ittas állapotban közlekedett személygépkocsival Örvényes belterületén, amikor a rendőrjárőr ellenőrzés alá vonta és a légalkoholmérő készülék megállapította ittasságát. A férfi az ittassága mellett azzal is tisztában volt, hogy az idei évben két bíróság összesen négy ítéletében ittas járművezetés és eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, ám ez sem akadályozta abban, hogy az eltiltások hatálya alatt újból ittasan vezessen. A férfi ellen ráadásul már folyamatban van egy másik, ittas állapotban elkövetett járművezetés miatti eljárás is. A fenti bűncselekmények önmagukban ritkán teszik indokolttá a legszigorúbb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelését, azonban ebben az esetben a sorozatosan több bírósági döntést is semmibe vevő gyanúsítottal szemben az ügyészség a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében szükségesnek tartotta a letartóztatás indítványozását, melyet a bíróság egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés nem végleges.