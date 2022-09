A Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai a járás településein 2022. szeptember 26-án délelőtt megtartott akció során 7 járművezetővel szemben helyszíni bírságot, 26 sofőrrel szemben pedig közigazgatási bírságot szabtak ki az egyenruhások sebességtúllépés miatt.

Kettő esetben biztonsági öv használatának elmulasztásáért, elsőbbség meg nem adása és irányjelzés elmulasztása miatt 7 alkalommal kellett intézkedniük a rendőröknek. További 2 járművezetővel szemben egyéb, kisebb fokú szabálysértés elkövetése miatt jártak el a közterületi szolgálatot ellátók, valamint 2 esetben a lejárt műszaki érvényességű járművel való közlekedés miatt vált szükségessé az intézkedés.

A vasúti átjáró közelében történt ellenőrzés során 4 járművezetőt szűrtek ki a rendőrök, akik a tilos jelzés ellenére hajtottak át a kereszteződésen. Velük szemben közigazgatási bírságot szabtak ki a járőrök.

Balatonfüreden és Balatonalmádiban, a 71-es főúton és a 710-es úton is közlekedési akciókat tartottak a rendőrök.

A Balaton-parti kapitányságok illetékességi területén megtartott akciók során összesen 39 fővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvége során, közte egy körözött személlyel is. Az igazoltatott 48 éves székesfehérvári lakosról az intézkedés során kiderült, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság körözést bocsátott ki ellene és elfogását rendelte el, mivel a kiszabott pénzbírság befizetését elmulasztotta. A férfit elfogását követően a rendőrök előállították a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra, majd a bírság befizetését követően szabadon engedték.

A járőrök ezen túl 18 sebességtúllépő járművezetővel szemben intézkedtek, akik közül 10 fő a helyszíni terminálon fizette be a kiszabott összeget. A jogsértők között 7 segédmotor-kerékpárral közlekedő is volt, valamennyi sofőrt záróvonalon való áthaladás szabálysértés miatt vonták intézkedés alá a járőrök. További kettő járművezetővel szemben pedig figyelmeztetést alkalmaztak a rendőrök a kisebb fokú szabálysértés elkövetése miatt.