A rokkantkocsit és a kétkerekű kézikocsit tele lommal egy férfi tolta, benne egy nővel, a karavánhoz pedig egy német juhász kutyát kötöttek. Jóérzésű emberek meglátták őket, és ők szóltak a rendőrségnek.

Forrás: Olvasó

Korábban írtunk már a megdöbbentő látványról, csak akkor két szerencsétlen, kiszáradt, sovány kutya húzta a horrorkaravánt, benne egy bódult mozgáskorlátozott férfivel és egy nővel, amikor meglátták őket állatvédők és szóltak a rendőrségnek. A mentők a nőt kórházba vitték, a férfit és a szerelvényt hazajuttatták a rendőrök, az állatok pedig menhelyre kerültek. A férfitól eddig már nyolc kutyát vittek el az állatmentők. Ezúttal is hasonlót láttak az arra közlekedők, szóltak a rendőrségnek, akik azonnal intézkedtek is. Máté Alexandra megyei rendőrségi szóvivő elmondta, a kutya a nő tulajdonában van, aki nincs eltiltva az állattartástól, és a kordét a férfi tolta, a kutyát a kordéhoz kötötték, úgy gyalogoltak a 8-as főúton, ami tilos, ezért szóltak nekik. Marton Zsolt, Somlóvásárhely polgármestere azt mondta, ő is megtudta, mi történt, ismét mélységesen felháborította az eset, ami sajnos nem az első, és megteszi a lépéseket, hogy a nőt is tiltsák el az állattartástól, és többé ne kerüljenek a hírekbe hasonló borzalommal.

Korábban megírtuk, két szerencsétlen kutya már nem bírta felvonszolni Tüskevárnál, a felüljárón a rokkantkocsiból, a hozzákötözött kétkerekű kézikocsiból, a bódult állapotú mozgássérült vezetőből, egy utasból és a lomis holmikból összeállított szerelvényt.

– Remélhetőleg a történtek után soha többé nem tarthat állatot – fogalmazott Minárcsik Sándor, a devecseri Meggyeserdei Állatmenhely alapítója, vezetője, aki köszönettel beszélt a Devecseri Rendőrőrs gyors és szakszerű segítségéről. Az ügyben feljelentést tett a rendőrségen. Szerinte, ami történt, állatkínzás, mert az állatokat erejüket meghaladó teljesítményre kényszerítették.

Marton Zsolt polgármester korábban közölte, vásároltak már az illetőnek rokkantkocsit, hogy ne az állatokkal húzassa magát, kerestek neki helyet egy otthonban, de a férfi visszautasította, mondván, hogy rokonokhoz megy, ami nem történt meg, azóta is lakókocsiban él. A polgármester a jegyzővel kezdeményezte, hogy a férfit tiltsák el az állattartástól. Ez tudomásunk szerint meg is történt. A kordéban utazó nő is Somlóvásárhelyen lakik.