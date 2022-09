A vádirat szerint az elkövető 2021. október végén, este nyolc óra körül ittas állapotban vezette a gépkocsiját, melynek jobb első ülésén a felesége, hátul pedig a testvére utazott – írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

Az ittas vádlott Dáka felől Nagyalásony irányába haladva mintegy 110–120 kilométer per órás sebességgel hajtott be egy balra ívelő kanyarba, ami miatt elvesztette irányítását a jármű felett, és a menetirány szerinti jobb oldali vízelvezető árokba sodródott, majd ott egy fának ütközött. A gépkocsi már a baleset pillanatát megelőzően is rossz műszaki állapotban volt, fékrendszere alkalmatlan volt a kanyar előtti megfelelő lassításra, ami a kanyarban eltúlzott sebességhez vezetett.

A baleset következtében a vádlott felesége életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd mintegy két héttel később meghalt, míg testvérének nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek.

Az ügyészség vádiratában a többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy az elkövető a törvényi rendelkezésekre figyelemmel nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványt tett továbbá arra is, hogy az ítélet meghozatalára illetékes Pápai Járásbíróság a férfit a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal a közúti járművezetéstől is tiltsa el.