A vádirat szerint az elkövető 2021 júliusában az élettársa lakásának hat ablakát törte be egy tetőcseréppel, s ezzel közel 60 000 forintos kárt okozott, mely miatt a sértett a felelősségre vonását kérte. Az esetnek tanúi voltak a közös udvarban tartózkodó személyek, akikkel a vádlott közölte, jelentsék fel, mert ő dobta be az ablakot. A rendőröknek 2022. január elején, az éjjeli órákban intézkedniük kellett a nővel szemben, aki a szolgálatot teljesítő zászlóst és őrmestert a munkakörükkel összefüggésben trágár, becsületsértő módon szidalmazta. A vádlott 2022. január 18-án éjszaka késsel ment felső szomszédja lakásához, és a bejárati ajtót rugdosva azt kiabálta, hogy jöjjön ki a férfi, mert megszurkálja. Az ajtó a rúgások következtében betört, a nő pedig bement az üres lakásba, összetört egy tükröt, s miután nem talált otthon senkit, ki is jött onnan. A zajongást észlelte egy másik lakó, aki bentről kikiabálva haza akarta küldeni a nőt. Az elkövető erre az ő ajtaját is rugdosni kezdte, mire a férfi kinyitotta az ajtót, és édesanyjával együtt arra kérte a vádlottat, hogy menjen haza. A nő durván szidalmazni kezdte szomszédjait, és az ajtónak feszülve bejutott a lakásukba, ahol rúgta, ütötte őket, illetve egy kést is elővett, melyet maga előtt tartott. Ezután a férfinak sikerült kituszkolnia a vádlottat a lakásból és hívta a rendőrséget. Az elkövető még akkor is kiabálva fenyegetőzött, amikor a rendőrök a szolgálati járművükhöz kísérték.

Az ügyészség az elmeműködés kóros állapotában szenvedő elkövetővel szemben, akit ezen állapota enyhe fokban korlátozott cselekménye következményeinek felismerésében és az ennek megfelelő cselekvésben, s aki a tetteit hasonló cselekmények miatti próbára bocsátás hatálya alatt követte el, börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától történő eltiltásra tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.