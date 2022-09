2022. szeptember 17-én 20 óra 50 perckor érkezett a rendőrségre bejelentés arról, hogy Veszprémben egy férfi kést rántott elő, majd két embert is megsebesített.

Az eljárás adatai alapján a 60 éves veszprémi férfi szóváltásba keveredett 27 éves rokonával és 67 éves szomszédjával. A vita hevében a helyi lakos a nála lévő késsel a fiatalabb férfit has- és szívtájékon szúrta, míg a másiknak a hasán ejtett sérülést. A 27 éves férfi életveszélyes mellkasi sérüléseket szenvedett, de a másik sértett sérülései is kórházi ellátást igényeltek.

Az elkövetőt a rendőrök röviddel a bejelentés után a helyszínen elfogták, majd előállították, és őrizetbe vétele mellett emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását, melyet ügyészi indítványra a bíróság 2022. szeptember 20-án elrendelt. - írja a police.hu.