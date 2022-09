A vádirat szerint a 26 éves férfi 2021-ben egy balatonfüredi étteremben dolgozott felszolgálóként. Ez idő tájt az étteremnek volt négy robogója, melyeket az alkalmazottak a munkahelyükre történő bejutás és hazajárás érdekében használhattak, de csak akkor, ha rendelkeztek a vezetéshez szükséges engedéllyel,

és azt be is mutatták a munkáltatójuknak. A terhelt nem rendelkezett járművezetői engedéllyel, ennek ellenére 2021. szeptember 19-én hajnalban az étteremvezető tudta és engedélye nélkül elvitte az egyik robogót. Balatonfüreden azonban igazoltatták, melynek során fény derült a jogtalan használatra

és arra is, hogy a férfi korábban marihuánát fogyasztott, és a kábítószer hatása alatt vezette a járművet.

Az ügyészség az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabására, valamint a járművezetéstől történő eltiltására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.