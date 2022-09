A vádirat szerint a most 17 éves fiú 2021 végén több erőszakos bűncselekményt is elkövetett. Novemberben társasházuk bejárata előtt, az utcán késsel fenyegetett meg egy másik lakót, aki egy korábbi hangos veszekedése miatt kérte számon a vádlottat. A fiú a fenyegetőzés közben hangsúlyozta a nő előtt, hogy nem fél a felelősségre vonástól. A fiatal 2021 karácsonyának első napján minden előzmény nélkül bántalmazni kezdte nála tartózkodó volt barátnőjét, akit ütött-rúgott, majd egy késsel a kezében megöléssel fenyegetett. A lány segítséget próbált hívni mobiltelefonnal, amit a vádlott elvett tőle és összetört, a sértettet pedig nem engedte ki a helyiségből. A lány ekkor segítségért kiáltott, mire megérkezett a vádlott nevelőapja, akinek a segítségével el tudta hagyni a lakást. A vádlott azonban követte a lányt, és a lépcsőházban, majd az utcán is kiabált vele, folyamatosan bántalmazta, a haját cibálta, rugdosta, ököllel ütötte, miközben továbbra is nála volt a kés, amellyel megöléssel fenyegette. A fentieket észlelte három járókelő, aki próbált közbeavatkozni, ám a vádlott őket is megfenyegette a késsel. Végül a sértett félelmében a parkolóban egy ismeretlen férfihoz odafutva kért segítséget, aki a vádlott fenyegetései ellenére az autójába ültette és hazavitte a lányt. A vádirat szerint a fiatalkorú a fentieket megelőzően 2021. december 17-én a veszprémi autóbusz-pályaudvaron ittas állapotban szóváltásba került egy szintén ittas 33 éves férfival, akivel késsel kölcsönösen fenyegették, kergették egymást, majd verekedni kezdtek. Cselekményüknek a kiérkező rendőrség vetett véget. A dulakodásban részt vevő másik férfi szintén vádlottként szerepel az ügyben, akit emiatt felfegyverkezve elkövetett garázdaság, illetve egy korábbi, kocsmai erőszakos magatartása miatt további garázdaság elkövetésével is vádol az ügyészség. Az ügyészség a nyomozás során letartóztatásba kerülő fiatalkorúval szemben fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróság felé. A garázdasággal vádolt másik férfival szemben az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.