Árokban lévő fák közé hajtott és két fa közé szorult egy gépkocsi a 8-as főút 80-as kilométerszelvényénél, az Ajka és Kislőd közötti szakaszon hétfő reggel. A járműben csak a vezetője utazott, az autóba szorult. Az ajkai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel tisztították meg a roncs környékét, és feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadították a járműből a vezetőt, akit a mentők kórházba szállítottak.

Tíz négyzetméteren ütött ki tűz egy húsz négyzetméteres, kazánházként is funkcionáló garázsban Szentkirályszabadján, a Rákóczi utcában. A tárolónak is használt épületben kartondobozok és egyéb háztartási tárolóeszközök égtek. A veszprémi hivatásos tűzoltók fékezték meg a tüzet két vízsugárral, majd nagy teljesítményű ventilátorral átszellőztették az épületet. Az egység kiérkezése előtt a tulajdonos az épületből kihozott egy gázpalackot, a közműveket pedig elzárta. Az épület fűtését a lakók egyéb módon meg tudták oldani, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Elakadt egy autó a sáros úton a balatonfűzfői Rózsa utcában. A helyi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével vontatták ki a járművet.

Árokba csúszott egy teherautó a badacsonytomaji Muskotály utcában. A város hivatásos egysége vett részt a műszaki mentésben. A jármű kivontatását követően folytatni tudta útját, személyi sérülés nem történt.

Jelzett és ezzel életet mentett a szén-monoxid-érzékelő az Árpád utcában, Sümegen. A helyi önkormányzati tűzoltók mérései ki tudták mutatni a gyilkos gáz jelenlétét a gázüzemű vízmelegítő közelében és a lakás többi részében is, ezért átszellőztették az ingatlant. A gázszolgáltató szakemberei elzárták a berendezést. A házban volt egyéb fűtési mód, ezért lakosságvédelmi intézkedés nem történt. A ház lakójának nem esett baja.

A sümegi ingatlanban volt megfelelően működő CO-jelző készülék, ezért nem történt tragédia. Azokban az ingatlanokban, ahol nyílt égésterű készüléket használnak vízmelegítésre, vagy fűtésre, fokozottan fennáll a veszélye a szén-monoxid-mérgezésnek akkor, ha nincsen megfelelő jelzőkészülék.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, nagy koncentrációban akár egy percen belül is ölhet. Néhány ezer forintos befektetés életet ment. A katasztrófavédelem honlapján olvasóink is tájékozódhatnak a minősített készülékekről.