Családi ház villanyóraszekrénye izzott a balatonakarattyai Gyóni Géza utcában. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, és porraloltóval avatkoztak be. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Tűz keletkezett Gyarmaton, a Kossuth utcában, egy családi házzal egybeépített műhelyben. A kályha mellett összegyűjtött, elégetésre szánt anyagok gyulladtak meg, és a tűz a mintegy ötven négyzetméteres helyiség tetőszerkezetét is érintette, de a lakóépületre nem terjedt át. Az ingatlan tulajdonosa megkezdte a lángok oltását a tűzoltók kiérkezése előtt és kivitt az égő helyiségből egy gázpalackot és egy személyautót. Az oltást a pápai hivatásos, valamint a győrszemerei és a téti önkéntes tűzoltók fejezték be két vízsugárral. Az egységek az utómunkálatok során megbontották a tetőt. A tűz a melléképületben lévő szerszámokat és gépeket nem érintette, személyi sérülés nem történt.

Eldugult kazán miatt visszaszivárgott a füst egy lesencetomaji háznál a Kossuth utcában. A kazánház füsttel telítődött. A tapolcai önkormányzati tűzoltók a vegyestüzelésű kazánt elzárták, az égésterméket eltávolították belőle, és a dugulást megszüntették. Az egység felhívta a lakók figyelmét, hogy a berendezést ne használják felülvizsgálatig. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

A lesencetomaji háznál nem volt füstérzékelő. Mint a katasztrófavédelem felhívja rá a figyelmet, egy néhány ezer forintos füstérzékelő 85 decibellel sípol, ha füstöt észlel, így még a tűz kialakulásakor esély van azt megfékezni, ezzel emberi életet és anyagi javakat lehet megmenteni. Nemcsak haláleset nem következett be, hanem füstmérgezést sem szenvedett senki, de még nagyobb tűz sem keletkezett azokban az otthonokban, ahol volt füstérzékelő. Az otthonaink biztonságának javítása érdekében sokat tehetünk egy füstjelző készülék használatával. A fűtési szezon előtt a kémények ellenőrzése és a nyílt égésterű vízmelegítők, fűtőberendezések állapotának felülvizsgálata elengedhetetlen. Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Ha régi házban élünk, rendszeres időközönként érdemes felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot is. Tanácsos a konyhába, hálószobába, nappaliba füstérzékelőt elhelyezni. Olyan lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, jelentős károk sem keletkeztek.