A vádirat szerint az elkövető több mint három éven át, egészen 2021 őszéig nevelte lányát Pápán, akivel többször szóváltásba került és többször megütötte, durva, becsmérlő szavakkal is illette, mert nem akarta, hogy a gyermek kapcsolatot tartson az édesanyjával. 2021. augusztus végén amiatt is vita támadt közöttük, hogy a sértett nem akarta magának beadatni a koronavírus elleni védőoltást, a férfi pedig tenyérrel megütötte és ez esetben is durván szapulta a gyermekét, aki végül egy hónappal később az édesanyjához költözött.

Az ügyészség vádiratában az elkövetővel szemben börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától, valamint minden olyan foglalkozás vagy egyéb tevékenység gyakorlásától történő eltiltásra tett indítványt, melynek keretében kiskorú nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve kiskorúval hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.