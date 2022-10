Az új vezető 1996-ban került a rendőrség kötelékébe, a rendőrtiszti főiskola bűnügyi szakának befejezését követően a BRFK XIV. kerületi kapitányságán kezdett dolgozni bűnügyi nyomozóként, majd nyolc évet töltött a Nemzeti Nyomozó Irodánál, ezt követően pedig a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz került. Mostanáig a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata igazgatóság helyettes vezetőjeként végezte munkáját.

Dékány Balázs úgy fogalmazott a meghallgatáson, hogy célok nélkül lehet élni, de nem érdemes, ezért fontos célkitűzése Veszprém megyében a közlekedési morál, a rendőrség reagálásának, a bűncselekmények felderítésének további javítása, a lakossággal való interaktív kommunikáció, a hatékony bűnmegelőzés, valamint a civilekkel, polgárőrökkel és az önkormányzatokkal való együttműködés.

Az új kapitány meghallgatásán részt vett Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány is. Balogh János szerint az új megyei főkapitány-jelölt személyében egy fiatal, ambiciózus és rendkívül tehetséges rendőri vezető kerül most ide, aki Veszprém megyében olyan rendőri munkát tud majd irányítani, egy olyan szervezetet fog a jövőben is működtetni, amely minden bizonnyal az itt élők megelégedésére szolgál.