A vádirat szerint az 52 éves férfi és 46 éves társa 2020 tavaszán megbeszélték, hogy lopásokat követnek el úgy, hogy a fiatalabb férfi személygépkocsival az előre kinézett helyszínre szállította vagy személyesen elkísérte az idősebbet, ahol az hotelekbe, üzletekbe, óvodák irodájába surrant be és lopta el az ott dolgozók, ott lakók értékeit, bankkártyáit, olykor személyes iratait, majd az így megszerzett bankkártyákkal több esetben automatákból pénzt vettek fel.

Az elkövetők azután a megszerzett javakon egyenlő arányban osztoztak. A két férfi összesen 17 sértettet megkárosítva, 4500 forinttól 444 615 forintig terjedő összegekre követett el lopásokat. Ezen túl öt sértett bankkártyáit fel is használták, és három alkalommal vettek le velük pénzt. Volt, hogy egy sértett két bankkártyájával összesen 225 000 forinthoz jutottak hozzá. A vagyon elleni bűncselekmények miatt korábban már többször elítélt idősebb elkövető 2020 decembere és 2021 márciusa között különösen óvódákban, iskolákban egyedül is követett el besurranásos lopásokat. Ezek során számos sértettől 4 800 és 128 000 forint közötti értéket, valamint bankkártyákat szerzett meg, majd az utóbbiak felhasználásával még négy alkalommal 85 000 és 200 000 forint közötti összeghez jutott hozzá.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetőket többrendbeli lopással és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással vádolja, ezen túl a többszörös visszaesőnek minősülő idősebb elkövetőnek többrendbeli okirattal visszaélés miatt is felelnie kell. A fentiek miatt az ügyészség a vádiratban az idősebb terhelttel szemben fegyház-, míg társa ellen börtönbüntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak, s mivel utazó bűnözőként járták az országot Ózdtól – Gyöngyösön, Hajdúszoboszlón, Nyíregyházán, Miskolcon, Tiszaújvároson, Egeren, Szolnokon, Ikladon, Halásztelken, Mátészalkán, Budapesten és Siófokon át – egészen Veszprémig, mindkettőjükkel szemben járművezetéstől eltiltásra is indítványt tett. Indítványozta az ügyészség továbbá azt is, hogy mindazon bűncselekménnyel megszerzett vagyon erejéig, amely a sértettek felé nem térült meg, illetve amelynek polgári jogi igény bejelentésével történő megtérítését a sértettek nem kérték, a bíróság vagyonelkobzást is rendeljen el velük szemben.