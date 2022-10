A vádirat szerint az elkövető 2022. március 11-én késő este egy tapolcai sörözőben szórakozott, és viselkedésével már előzőleg is zavart másokat. Éjfél körül az egyik asztalhoz lépett, és provokálni kezdte az ott ülő asztaltársaság tagjait, majd amikor egyikük elfordult tőle, ökölbe szorított kézzel váratlanul arcon ütötte, melynek következtében a férfi orra vérezni kezdett, s ezért a mosdóba ment. A vádlott ezek után az asztalnál ülő másik vendégre támadt, és őt is próbálta ököllel fejen ütni, ám ütése az asztalon könyöklő férfi kezét érte. A másik asztaltól egy férfi próbált segíteni, s miközben át akarta ugrani a pad háttámláját, az elkövető ököllel a bal szeme fölött őt is megütötte. A megtámadott vendégek egyike sem kérte a vádlott könnyű testi sértés vétsége miatti felelősségre vonását. Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát, és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.