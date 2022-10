A vádirat szerint az 50 éves, ittas vezetésért már korábban is elítélt férfi június 25-én késő este Pétfürdőn erősen ittasan vezette személygépkocsiját, majd ittasságából kifolyólag áttért az út bal oldalára, és ott neki ütközött egy szabályosan parkoló járműnek. Emiatt a rendőrök intézkedtek, és ittasságát észlelve a helyszínen elvették tőle a vezetői engedélyét. Az intézkedés ellenére a férfi pár órával később, még mindig ittasan, immár vezetői engedély nélkül ismét autóba ült, ám a rendőrök ezúttal is megállították és felelősségre vonták ittas állapota miatt. Az engedély nélküli vezetés miatt külön szabálysértési eljárás is indult ellene.

Az ügyészség a férfival szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabására és járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.